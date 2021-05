Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent passe à l'action pour Dybala !

Publié le 27 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Cherchant du renfort en attaque, Leonardo aurait envisagé Paolo Dybala comme une potentielle piste à suivre. Mais le directeur sportif du PSG pourrait se faire devancer par l'un de ses concurrents qui serait sur le point de passer à l'action pour l'Argentin.

Pour cet été, Leonardo chercherait du renfort, notamment sur le plan offensif. Avec un Mauro Icardi qui a été régulièrement annoncé sur le départ, le directeur sportif du PSG tiendrait à assurer ses arrières. Ainsi, le Brésilien aurait exploré quelques pistes comme celles menant à Robert Lewandowski, Harry Kane ou encore Paolo Dybala. L’Argentin n’a pas vécu sa meilleure saison à la Juventus (cinq buts et trois passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues) et pour l’instant, il n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2022. Si aucun accord n’est trouvé, les dirigeants turinois pourraient envisager un départ de l’attaquant de 27 ans lors du prochain mercato estival afin d'éviter qu'il ne parte libre. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier et l’un de ses concurrents serait en train de passer à l’action.

L’Atletico Madrid prêt à un échange pour Dybala !