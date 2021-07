Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un buteur parisien pourrait partir cet été !

Publié le 21 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Prêté la saison passée par le PSG au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est de retour au sein du club de la capitale. Mais son avenir n’est pas fixé pour autant…

Interrogé début juillet au micro de PSG TV , Arnaud Kalimuendo laissait clairement entendre qu’il resterait au PSG cette saison, lui qui était parti chercher du temps de jeu en prêt la saison passée au RC Lens : « Pas de stress, beaucoup de plaisir de revenir ici. J’ai appris à Lens, maintenant je dois faire le maximum pour rester ici le plus longtemps possible. Je suis content de retrouver les coéquipiers, ils m’ont manqué », a confié Kalimuendo. Et pourtant, la réalité du dossier serait bien différente…

Kalimuendo pas assuré de rester au PSG ?

Comme l’a indiqué Le Parisien, le mercato estival est encore long et cela pourrait faire évoluer le cas personnel d’Arnaud Kalimuendo au sein du PSG. Un prêt ne serait pas forcément exclu pour le jeune buteur d’ici la fin de l’été surtout si Leonardo venait à recruter du sang neuf en attaque.