Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Al-Khelaïfi grâce à l’un de ses joueurs ?

Publié le 21 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage plus que jamais de vendre des joueurs d’ici la fin du mercato afin de récupérer des liquidités, Nasser Al-Khelaïfi pourrait récupérer gros grâce à Pablo Sarabia.

Après avoir réalisé un début de mercato estival XXL avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG se penche désormais sur les ventes. Le club de la capitale aurait fixé un objectif de 180M€ à cet effet sur les deux prochaines périodes de mercato, et plusieurs éléments sont plus que jamais poussés vers la sortie. Et un élément offensif du PSG serait notamment concerné…

Le PSG veut récupérer gros avec Sarabia

Comme l’a révélé L’Equipe mardi, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG estimeraient en interne que Pablo Sarabia, fort de ses performances XXL durant l’Euro, serait le joueur disposant de la plus grosse cote sur le marché des transferts. Et le club de la capitale espère donc récupérer une belle somme en vendant au plus offrant le milieu offensif espagnol dans les semaines à venir…