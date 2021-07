Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande décision d’Eden Hazard pour son avenir !

Publié le 20 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Si la dernière saison d'Eden Hazard n'est pas une franche réussite statistique, l'ailier belge resterait motivé et souhaiterait continuer son aventure au Real Madrid.

Avec à peine 30 matchs et 4 petits buts avec le Real Madrid depuis 2019, le recrutement d'Eden Hazard pour plus 100M€ n'est clairement pas une réussite pour la Casa Blanca. Sous contrat avec les Merengue jusqu'en 2024, le Belge n'atteint pas des performances suffisantes compte tenu de ses émoluments, lui qui toucherait près de 23M€ annuels. Or dans le contexte financier complexe d'un Real Madrid obligé de dégraisser son effectif, l'hypothèse d'un départ d'Hazard se renforce. Souvent, l'ancien joueur de Chelsea est annoncé sur le départ, ce qui ne serait toutefois pas dans ses plans.

Hazard aimerait continuer