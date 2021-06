Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard pour Camavinga grâce… à Pogba ?

Publié le 30 juin 2021 à 22h15 par Th.B.

Bien que Manchester United fasse d’Eduardo Camavinga une option de marché, la priorité des Red Devils serait la prolongation de Paul Pogba. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du milieu de terrain du Stade Rennais sous contrat jusqu’en juin 2022.

Depuis quelques semaines, Leonardo joue sur plusieurs tableaux. En effet, le directeur sportif est déjà parvenu à boucler l’arrivée gratuite de Georginio Wijnaldum en raison du fait que son contrat arrivait à expiration le 30 juin à Liverpool. Depuis, le Paris Saint-Germain aurait également trouvé un accord total pour qu’Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma débarquent à leur tour au PSG. Cependant, bien que Wijnaldum soit déjà venu renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino, Leonardo aimerait témoigner de l’arrivée d’un autre milieu de terrain. Et Eduardo Camavinga serait bel et bien une piste enclenchée par le PSG selon Fabrizio Romano et comme le10sport.com vous le soulignait le 10 mai dernier. Et Paul Pogba pourrait jouer un grand rôle dans la potentielle venue de Camavinga au PSG.

« Le PSG voit Camavinga comme une piste potentielle »