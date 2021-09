Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord bientôt trouvé dans le dossier Salah ?

Publié le 5 septembre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que Liverpool soupçonne le PSG de s’intéresser à Mohamed Salah, les dirigeants du club anglais seraient confiants concernant la prolongation de l’Egyptien.

Malgré une fin de mercato mouvementée, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’a pas cédé aux offensives du Real Madrid pour le Bondynois et peut donc se satisfaire de pouvoir aligner sa jeune star aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Cependant, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022, et Florentino Pérez est à l’affût pour récupérer librement le Bondynois. Comme révélé par le10sport.com, le PSG anticipe déjà un possible départ de Kylian Mbappé et s’intéresse ainsi à Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Cependant, une autre star pourrait figurer sur les tablettes parisiennes. Selon la presse britannique, Liverpool soupçonne en effet le PSG de s’intéresser à Mohamed Salah, qui tarde à prolonger son bail se terminant en 2023.

Liverpool confiant pour la prolongation de Salah