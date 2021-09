Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La décision fracassante de Puel pour Mostafa Mohamed !

Publié le 5 septembre 2021 à 20h10 par B.C.

Déjà pisté l’hiver dernier, Mostafa Mohamed a de nouveau été lié à l’ASSE lors du mercato estival. Cependant, l’attaquant égyptien n’a pas rejoint l’effectif de Claude Puel, sur décision du club stéphanois.

Lors du dernier mercato hivernal, Mostafa Mohamed a animé l’actualité de l’AS Saint-Etienne. L’Égyptien de 23 ans était sur le départ du Zamalek SC et apparaissait comme la priorité de Claude Puel pour renforcer le secteur offensif. Finalement, Mostafa Mohamed a rejoint Galatasaray, mais son nom a de nouveau circulé dans le Forez cet été. En effet, les agents du joueur auraient approché l’ASSE pour se renseigner sur la possibilité d’une arrivée en France, mais les dirigeants n’ont pas donné suite, pour plusieurs raisons.

Pourquoi l’ASSE a recalé Mostafa Mohamed