Mercato - PSG : Transfert déjà décidé pour Kylian Mbappé ?

Prolongé en mai dernier par le PSG au terme d’un long feuilleton qui l’envoyait pourtant au Real Madrid, Kylian Mbappé semblait avoir définitivement fixé son avenir au Parc des Princes. Pourtant, il semblerait qu’un transfert vers le club merengue soit toujours d’actualité dans l’esprit de l’attaquant français et de son entourage.

À la surprise générale en mai dernier, et alors qu’il arrivait initialement au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé avait fini par rempiler jusqu’en 2025 alors que le Real Madrid semblait avoir déjà bouclé son recrutement. Et pourtant, cette piste menant à l’écurie espagnole semble encore loin d’être terminée pour le numéro 7 du PSG…

Mbappé libre en 2024 ?

En effet, comme l’a annoncé El Chiringuito et contrairement à l’échéance 2025 annoncée par le PSG au moment de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé pourrait décider de quitter librement le club de la capitale dès l’été 2024. En clair, dans un an à peine, le feuilleton Mbappé pourrait repartir de plus belle pour le PSG avec la menace d’un départ gratuit.

Le Real Madrid en priorité