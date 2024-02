Mercato - PSG : Transfert confirmé pour ce phénomène à 90M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement courtisé par le PSG qui a même tenté de le recruter durant le mercato de janvier, Leny Yoro quittera le LOSC à l'issue de la saison. Son président, Olivier Létang, a confirmé cette tendance pour le jeune défenseur central de 18 ans. Mais comme nous vous l'avons révélé, il faudra dégainer une offre à hauteur de 90M€ pour rafler la mise avec Yoro...

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro promet déjà d'être l'une des grandes attractions du prochain mercato estival ! Le jeune défenseur central du LOSC, auteur d'une saison XXL, est notamment courtisé par le PSG qui a tout tenté pour le faire venir cet hiver. En vain. D'autres cadors européens tels que Manchester United, Liverpool et Manchester City envisagent également de recruter Yoro, pour lequel la direction du LOSC réclame déjà 90M€ conformément aux révélations exclusives du 10 Sport. Et la porte sera ouverte l'été prochain dans ce feuilleton...

Mbappé déclenche une guerre à 175M€ au PSG ? https://t.co/JmvAhirnts pic.twitter.com/DNC93S1Axk — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Yoro affole le marché des transferts

Interrogé en conférence de presse, le président du LOSC Olivier Létang s'est confié sans détour sur l'avenir de son jeune crack : « Leny, on a des échanges avec lui depuis plusieurs années parce qu’une carrière, ça se construit et un joueur, on le développe dans différents domaines. On est très attaché à l’aspect humain donc on a beaucoup d’échanges, mais ce n’est pas récent. Il y a eu beaucoup d’emballement, j’ai trouvé, de la part de l’environnement extérieur alors que Leny et nous avons toujours été très calmes parce que c’était limpide et qu’il n’y avait pas de possibilité de départ. J’ai échangé avec de très, très grands clubs qui nous ont appelé », confie Létang, qui valide ensuite le bon de sortie de Leny Yoro pour le prochain mercato.

« Il reste avec nous jusqu’à la fin de la saison »