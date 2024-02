Mbappé - Real Madrid : Une saga marquée par des échecs à répétition

Thibault Morlain

Le destin de Kylian Mbappé semble être écrit depuis un moment déjà. En effet, il est annoncé que l’actuel joueur du PSG évoluera un jour ou l’autre sous le maillot du Real Madrid. Et voilà que cette date approcherait. En fin de contrat à Paris, Mbappé aurait pris la décision de rejoindre les Merengue la saison prochaine. Florentino Pérez toucherait donc enfin du bout du doigt son rêve de recruter Kylian Mbappé. Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid veut recruter le Français et jusqu’à présent, ça s’est tout le temps terminé par un échec.

Si Kylian Mbappé assurait début janvier ne pas avoir fait son choix pour son avenir, la star du PSG aurait désormais tranché. En effet, Le Parisien a lâché une bombe, annonçant que Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. La fin d’une série de plusieurs échecs pour les Merengue ?

Bombe au PSG, Mbappé a trahi le Qatar ? https://t.co/sTBfNI43t0 pic.twitter.com/A8y2jUgC6t — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Un essai au Real Madrid qui n’ira pas plus loin

Au Real Madrid, on a repéré Kylian Mbappé depuis un moment déjà. Fin 2012, le Français n’a alors que 13 ans, il part déjà faire un essai chez les Merengue. Guidé par Zinedine Zidane, Mbappé rencontrera alors Cristiano Ronaldo. « Mon stage de 3ème ? Ma mère m’avait emmené dans ses salles de classe pour faire le ménage. C’était une semaine, mais à cette époque j’avait été invité par le Real Madrid, donc j’avais fait mon stage de 3ème sur 3 jours. J’avais passé 4 jours au Real Madrid, j’avais vu toutes les stars, tous les équipements… Et derrière, les 3 jours de ménage. Maintenant je dis c’est pas mal, mais à l’époque, je ne captais pas. Je me suis dit : « Qu’est-ce qu’elle est partie me foutre ici ? ». J’était tranquillement là-bas, elle m’a ramené ici. Quand tu es jeune, tu ne captes pas. Mais maintenant, avec le recul, j’aurais fait la même chose. Elle avait raison ? Oui, j’avais touché les étoiles, il fallait que je revienne bien sur terre », avait d’ailleurs raconté Mbappé lors d’ Envoyé Spécial . Malgré cet essai au Real Madrid, c’est au centre de formation de l’AS Monaco qu’il aura choisi de poser ses valises.

La BBC fait capoter l’arrivée de Mbappé ?

Un premier échec donc pour le Real Madrid, qui n’a toutefois pas perdu de vue Kylian Mbappé par la suite. Et nous voilà désormais à l’été 2017. Alors qu’il n’aura fallu que quelques mois au crack de l’AS Monaco pour exploser aux yeux du monde entier, le voilà courtisé par les plus grands clubs du monde entier : le PSG, le FC Barcelone et bien évidemment le Real Madrid. Alors qu’à l’époque il était annoncé que le club de la Principauté avait trouvé un accord avec les Merengue pour 180M€, c’est bien Paris qui aura raflé la mise, pour la même somme, pour Kylian Mbappé. Et il avait par la suite été expliqué que celui qui a rejoint le PSG avait snobé le Real Madrid par crainte d’un manque de temps de jeu face à la BBC (Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo).

Le PSG dit non à 200M€

Place désormais au mercato estival 2021. Toujours très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid était alors prêt à faire des folies pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat à l’époque. Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, avait alors révélé qu’il avait été jusqu’à offrir 200M€ au PSG : « Nous devons remplir nos contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs joueurs. Mais vous devez être en mesure de les payer. Maintenant, vous leur donnez 200 millions, et ils ne vendent pas ». Mais malgré cette proposition XXL, Paris avait gardé la porte fermée à double tour en ce qui concerne un départ de Kylian Mbappé. Pourtant, le champion du monde 2018 souhaitait bel et bien partir comme il l’a confirmé un peu plus tard.



« J’ai demandé à partir. À partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux et je le suis encore. Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, main dans la main, qu’on fasse un bon deal (…). Mais j’ai dit : « si vous ne voulez pas que je parte, je reste » », avait expliqué Kylian Mbappé, finalement retenu par le PSG.

La prolongation surprise de Mbappé au PSG

On se souvient bien évidemment de ce qui est arrivé à l’été 2022 entre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid. Alors que le Français arrivait au terme de son contrat à Paris, tout le monde l’imaginait alors partir librement chez les Merengue à l’issue de la saison. D’ailleurs, en Espagne, la Casa Blanca attendait Mbappé les bras grands ouverts. Une confiance qui aura finalement eu raison du Real Madrid. En effet, le Qatar a fait le forcing, allant jusqu’à dérouler le tapis rouge et proposer un contrat astronomique à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger. Ce qui a fait mouche puisque l’international français a accepté de parapher ce nouveau bail, l’engageant alors jusqu’en 2024 avec le PSG, tout en disposant d’une année supplémentaire en option.

Mbappé mis à l’écart, le Real Madrid patiente

Le dernier épisode de ces rendez-vous manqués entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a été lors du mercato estival 2023. Cette fois, le joueur du PSG n’avait jamais semblé aussi proche de faire ses valises. Alors que Mbappé avait informé sa direction qu’il ne souhaitait pas activer son option supplémentaire, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de taper du poing sur la table et de sévir. Mbappé a alors été privé de tournée en Asie avec le PSG, tout en se retrouvant mis à l’écart avec le reste des indésirables. Placé sur le marché des transferts, le numéro 7 de Luis Enrique était alors annoncé au Real Madrid, mais voilà que l’offre des Merengue n’est finalement jamais arrivée. Kylian Mbappé a fini par être réintégré au PSG, où il est peut-être en train de connaitre ses derniers moments avant enfin de rejoindre l’Espagne et les Merengue.