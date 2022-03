Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 mars 2022 à 12h33

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semblait jusqu’ici promis à un départ libre vers le Real Madrid en fin de saison. Mais finalement, en plus de l’intérêt soudain du FC Barcelone qui a surgi de nul part ces derniers jours, il semblerait que l’attaquant français songe sérieusement à… une prolongation !

C’est un fait, le feuilleton Kylian Mbappé part dans tous les sens depuis un bon moment, et il ne cesse de faire couler beaucoup d’encre en France ainsi qu’en Espagne. L’attaquant tricolore, qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, était jusqu’ici destiné à rallier gratuitement le Real Madrid avec qui il dispose d’ailleurs d’un accord de principe comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, le Qatar a toujours conservé l’espoir ces derniers mois de parvenir à prolonger in-extremis le contrat de Mbappé, à l’image du discours affiché par Leonardo en décembre dernier lors d’une conférence à La Sorbonne : « Kylian est formidable. Il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu’on veut… Ça c’est clair. On va voir », avait lâché le directeur sportif du PSG. Et il semble finalement avoir été entendu.

Mbappé pourrait prolonger au PSG !

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces dernières heures, Kylian Mbappé écoute de plus en plus attentivement les approches du PSG pour une prolongation de contrat et semble désormais prendre en considération cette option. Il faut dire que les arguments avancés par ses dirigeants, qui lui offrent un contrat de courte durée et qui souhaitent le placer au cœur du projet avant la Coupe du Monde qui sera disputée l’hiver prochain au Qatar, trouvent grâce aux yeux de Mbappé. D’ailleurs, le président de la FFF, Noël Le Graët, n’avait pas hésité à se mouiller sur ce feuilleton la semaine passée dans les colonnes de Ouest-France : « Oui. J’ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant (...) Quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club ». Kylian Mbappé va donc peut-être finalement suivre les conseils du patron de la FFF, mais un autre danger a fait son apparition pour le PSG dans ce dossier.

Attention à Barcelone