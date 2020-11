Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier de longue date de Leonardo, c'est terminé !

Publié le 14 novembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que le PSG et Leonardo lorgneraient sur Gianluigi Donnarumma depuis bien longtemps, le portier italien serait très proche de prolonger au Milan AC.

Après des années de galère, le PSG semble avoir trouvé de l'assurance dans les cages. De Salvatore Sirigu à Alphonse Areola, la concurrence au poste de gardien n'a pas eu l'effet escompté. Désireux de résoudre ce problème, le club de la capitale est allé chercher Keylor Navas au Real Madrid. L'international costaricien est arrivé avec la confiance et l'expérience de ses trois titres en Ligue des Champions. Le PSG a d'ailleurs été la meilleure défense de la dernière C1. Le gardien de 33 ans s'imagine même terminer sa carrière à Paris.

Donnurumma lié au Milan jusqu'en 2024 ?