Mercato - PSG : Soulagé, Mbappé prépare du lourd !

Clap de fin pour Kylian Mbappé après sept années passées au PSG. L’annonce de son arrivée au Real Madrid a été à la fois faite par le club merengue et le capitaine de l’équipe de France. La fin de ce feuilleton va lui permettre de tout casser à l’Euro selon Benjamin Pavard.

Le feuilleton Kylian Mbappé a grandement occupé l’actualité du PSG et de l’équipe de France ces derniers mois. Et pour cause, pendant toutes ces semaines, Mbappé était tout le temps interrogé sur son avenir à chacune de ses sorties médiatiques lorsqu’on lui demandait même s’il était perturbé par ce sujet.

Mbappé « libéré » par l’annonce du Real Madrid

Finalement, le 3 juin dernier, le Real Madrid a publié un communiqué via lequel le champion d’Europe annonçait la venue de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons. Un rêve devenu « réalité » d’après les propos du principal intéressé. En conférence de presse quelques heures plus tard, Mbappé se disait « libéré » et « soulagé » par l’épilogue de ce feuilleton haletant de ces dernières années.

«Il va faire une grande compétition et faire ce qu’il sait faire de mieux : marquer des buts»