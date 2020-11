Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos est interpellé par une autre star !

Publié le 26 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG l’été prochain, Sergio Ramos reçoit désormais un message fort de Luka Modric, son coéquipier, qui souhaite le voir prolonger son contrat au Real Madrid.

Toujours en quête d’une nouvelle pointure en défense centrale depuis le départ de Thiago Silva qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG en août dernier, Leonardo aurait un plan XXL en tête pour l’été prochain. En effet, le directeur sportif parisien envisagerait de faire signer gratuitement Sergio Ramos dont le contrat prendra fin en juin prochain avec le Real Madrid. Mais les membres du club merengue ne sont pas disposés à le voir filer au PSG aussi facilement…

Modric veut garder Ramos au Real