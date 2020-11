Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La promesse de Lampard pour Olivier Giroud !

Publié le 25 novembre 2020 à 23h30 par A.D.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Alors que l'OM, l'OL et l'Inter seraient prêts à récupérer le Français au mois de janvier, Frank Lampard a fait passer un message clair sur l'avenir de son buteur.

Depuis le début de la saison, Olivier Giroud a du mal à emmagasiner du temps de jeu. Ce qui pourrait pousser le champion du monde français à quitter Chelsea cet hiver. Conscients de la situation d'Olivier Giroud, l'OM, l'OL et l'Inter seraient en embuscade pour s'attacher ses services lors du mercato hivernal. Toutefois, ces trois clubs pourraient se heurter à Frank Lampard. Après la victoire de Chelsea sur la pelouse du Stade Rennais ce mardi soir, le coach des Blues a fait clairement savoir qu'il comptait sur Olivier Giroud cette saison.

«Je peux vous assurer qu'il aura toujours sa place»