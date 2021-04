Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Agüero est attendu à Paris !

Publié le 2 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat cet été, qui ne sera pas renouvelé comme Manchester City l’a assuré lundi, Sergio Agüero pourrait rebondir au PSG comme Leandro Paredes l’a suggéré.

Et si le futur attaquant du PSG se nommait Sergio Agüero ? Déjà en janvier dernier, l’agent de joueurs Bruno Satin révélait sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+ , que le profil de l’international argentin plaisait à son compatriote Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG attendrait l’arrivée d’un avant-centre alors que le transfert définitif de Moïse Kean n’est pas assuré, Everton souhaitant conserver l’international italien. Lundi, Manchester City a officialisé le départ du meilleur buteur de l’histoire du club à la fin de la saison, moment où son contrat arrivera à expiration.

Leandro Paredes se dit prêt à accueillir Sergio Agüero au PSG