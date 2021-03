Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première réponse de Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 9 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG est toujours aussi incertain, Kylian Mbappé aurait reçu une offre de prolongation de la part de sa direction. Mais il souhaite encore un temps de réflexion…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir, d’autant qu’il avait laissé planer un énorme doute le 16 février dernier après le choc contre Barcelone en Ligue des Champions : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule (…) J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », avait confié Mbappé. Et le dossier aurait toujours autant de mal à avancer en coulisses.

Mbappé demande encore du temps