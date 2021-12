Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Al-Khelaïfi prépare du lourd !

Publié le 20 décembre 2021 à 23h45 par Th.B.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison en raison de sa situation contractuelle. Et afin d’oublier le champion du monde tricolore, le président Nasser Al-Khelaïfi prévoirait d’attirer Zinedine Zidane pour une raison bien précise. Explications.

La saison prochaine, le PSG pourrait devoir opérer sans Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du Paris Saint-Germain voit son contrat arriver à expiration le 30 juin 2022. Et en l’état, il ne faudrait pas spécialement compter sur une prolongation de contrat du champion du monde au PSG. La raison ? La volonté assumée de Mbappé de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid serait toujours d’actualité. Et en coulisse, Nasser Al-Khelaïfi semblerait être prêt à frapper fort afin de combler le vide laissé par un potentiel départ de Kylian Mbappé.

Mbappé remplacé par… Zidane ?