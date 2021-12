Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier dossier bouclé par Xavi en 2022 déjà connu ?

Publié le 20 décembre 2021 à 23h30 par B.C.

Ce lundi, Xavi a affiché sa volonté de rapidement boucler la prolongation de Gavi, engagé jusqu’en juin 2023. Un dossier qui serait extrêmement bien avancé en interne.

À 17 ans, Gavi s’est déjà fait un nom au FC Barcelone, au point d’être désormais appelé par Luis Enrique en sélection espagnole. Mais alors que le contrat du milieu de terrain court jusqu’en juin 2023, le club culé souhaite rapidement parvenir à un accord pour une prolongation, Xavi le premier. « Nous devons agir, mais maintenant. Si nécessaire, nous mettrons de l'argent ensemble. Nous ne pouvons pas perdre ce type de joueur. Ils doivent être la base de l'avenir du club. Je comprends et je sais que le club travaille très bien pour la prolongation de Gavi. Il est fondamental pour l’équipe », a indiqué le coach du Barça ce lundi, en conférence de presse.

Reprise des discussions en 2022 pour Gavi