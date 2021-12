Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une désillusion pour Joan Laporta dans un dossier à 0€ ?

Publié le 20 décembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Bien qu’il ait fait part du souhait de revenir au FC Barcelone, André Onana devrait s’engager en faveur de l’Inter à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat à l’Ajax Amsterdam.

Le FC Barcelone serait en quête d’un portier sur le marché des transferts alors qu’une vente de Marc-André Ter Stegen ne serait plus utopique au vu de la situation financière du Barça et des performances moins qualitatives de l’international allemand. L’option André Onana serait prise en considération par le comité de direction du FC Barcelone et le gardien de l’Ajax Amsterdam, passé par La Masia du Barça . « Je suis toujours en contact avec le Barça. J'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts. (…) Si le Barça est mon premier choix ? Évidemment, c’est ma maison et j’y ai grandi. Si c'est le Barça, ce sera le Barça. ». Voici le message que le gardien de l’Ajax faisait récemment passer à SPORT. Néanmoins, son destin le conduirait au sein d’un tout autre cador européen.

Onana va snober le Barça pour l’Inter

Bien que le FC Barcelone soit intéressé et que le sentiment soit réciproque, André Onana devrait certes quitter l’Ajax Amsterdam libre de tout contrat à l’issue de la saison. Cependant, ce serait pour rejoindre l’Inter où il se serait d’ores et déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de quatre ans. Courant janvier, cette opération devrait devenir officielle pour une arrivée en fin de saison. Le FC Barcelone est prévenu.