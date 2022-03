Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est du sérieux pour Moïse Kean à Paris !

Publié le 6 mars 2022 à 11h45 par D.M.

A en croire la presse italienne, le PSG envisagerait sérieusement de rapatrier Moïse Kean à la fin de la saison. Cela tome bien puisque la Juventus envisagerait de rompre son contrat de prêt.

Le front de l’attaque du PSG pourrait changer de visage la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid, même si sa mère fait le forcing pour qu’il prolongé à Paris. D’autres cadres du projet QSI sont annoncés sur le départ comme Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi. Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait donc mettre l’accent sur l’achat d’éléments offensifs. Et selon plusieurs médias, une piste prend de l’épaisseur en interne.

Le PSG étudie le retour de Moïse Kean