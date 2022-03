Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Kamara, ça se complique très sérieusement !

Publié le 6 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Déjà très convoité sur le marché grâce à son statut de joueur libre à l'issue de la saison, Boubacar Kamara voit un nouveau club s'ajouter à la liste de ses prétendants.

Bien qu'il soit l'un des rares joueurs issus de la formation marseillaise à s'être imposé comme un taulier à l'OM, Boubacar Kamara pourrait bien partir libre à l'issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le jeune milieu de terrain n'a toujours pas prolongé et Pablo Longoria lâchait un message peu optimiste dans les colonnes de La Provence ces derniers jours. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec », assurait le président de l'OM, qui affichait toutefois sa volonté de conserver Boubacar Kamara.

Vieira veut Kamara à Crystal Palace