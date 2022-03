Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va passer à l'action pour l'avenir de Saliba !

Publié le 6 mars 2022 à 8h30 par P.L.

Prêté à l'OM, William Saliba s'est rapidement imposé dans le onze de Jorge Sampaoli. Le club phocéen souhaiterait donc le conserver en vue de la saison prochaine. De ce fait, Pablo Longoria aurait fixé une date pour discuter avec le joueur.

Recruté par Arsenal en 2019, William Saliba ne s’est toujours pas imposé au sein du club londonien. De ce fait, le défenseur central a été prêté, sans option d'achat, à l’OM cette saison. Et en très peu de temps, l'espoir tricolore s’est imposé dans le onze de Jorge Sampaoli. William Saliba a rapidement convaincu son monde au sein du club phocéen. De ce fait, la formation olympienne souhaiterait conserver le joueur en vue de la saison prochaine. Pablo Longoria aurait donc déjà planifié une réunion pour discuter avec William Saliba.

Rendez-vous en mars !