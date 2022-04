Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce crack de Ligue 1, Leonardo connaît la marche à suivre !

Publié le 10 avril 2022 à 17h30 par Th.B.

En marge du prochain mercato, Leonardo semblerait être prêt à faire une partie de son marché en Ligue 1 et songerait notamment à Aurélien Tchouaméni et à Amine Gouiri. Pour ce qui est du dossier Gouiri, le directeur sportif du PSG connaîtrait déjà la concurrence et la position de l’OGC Nice sur la question d’un transfert.

Certes, le10sport.com vous a révélé le 29 mars dernier que Kylian Mbappé et ses proches étaient de plus en plus emballés par l’idée de signer une prolongation de contrat de courte durée au PSG, alors que l’engagement contractuel du champion du monde tricolore prendra fin à l’issue de la saison. Pour autant, nul ne sait à l’instant T si Kylian Mbappé signera ou non ladite prolongation bien que Daniel Riolo ait affirmé cette semaine qu’elle devrait avoir lieu courant mai. De ce fait, le PSG se pencherait sur plusieurs dossiers distincts afin de potentiellement combler le vide que devrait laisser Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. le10sport.com vous a fait part d’intérêts de la direction parisienne pour Erling Braut Haaland ou encore Robert Lewandowski dès août dernier. Cependant, des profils tels que ceux de Paulo Dybala, Romelu Lukaku ou encore Amine Gouiri seraient également des pistes prises en considération au sein du comité de direction du PSG. Pour ce qui concerne de l’attaquant de l’OGC Nice, il se pourrait que la porte s’ouvre du côté du club niçois.

La porte de Nice et de Gouiri n’est pas fermée…

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Amine Gouiri ne serait pas sur le point de rallonger son engagement envers l’OGC Nice. D’après les informations divulguées par L’Équipe , Gouiri n’aurait pas encore entamé les discussions avec la direction niçoise afin de remédier à sa situation contractuelle. Cependant, la Ligue des champions serait une partie très importante de la réflexion du Français pour son avenir. Ce que le PSG peut annuellement lui offrir, ce qui n’est pas le cas de l’OGC Nice. En outre, le directeur du football du club azuréen ne s’est clairement pas caché des intentions du pensionnaire de Ligue 1 pour Gouiri, un départ ne serait certainement pas à écarter. « On n'a entamé aucune démarche avec les joueurs. Ce n'est pas que l'aspect financier qui est en jeu. Il faut que le joueur sente qu'il peut progresser dans son club. Après demain, si un gros club vient pour l'un de nos joueurs, on est des gens sérieux et on sera fier d'avoir permis à ce joueur d'aller dans un grand club. Après, Gouiri et Thuram sont heureux ici, épanouis et sentent qu'ils peuvent encore se développer. Il faut qu'ils partent avec un statut, un bagage et ont encore intérêt à rester encore à l'OGC Nice ». Voici le message que Julien Fournier a fait passer sur les ondes de RTL samedi.

Gouiri a la cote en Allemagne, mais pas au Milan AC !