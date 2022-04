Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer est lancé pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 10 avril 2022 à 16h45 par Th.B.

Emballé par l’idée d’accueillir Amine Gouiri au PSG, le directeur sportif Leonardo serait contraint de se frotter au Borussia Dortmund pour l’avant-centre de l’OGC Nice selon la presse transalpine.

Et si Leonardo, encore faudrait-il qu’il soit maintenu au poste de directeur sportif la saison prochaine, faisait le choix de recruter une pépite de Ligue 1 ? Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du PSG pour Amine Gouiri. Taulier de l’attaque de Christophe Galtier à l’OGC Nice, le buteur de 22 ans qui est sous contrat jusqu’à l’été 2024 ne cesse de faire parler de lui dans les médias à l’approche de l’ouverture du mercato estival. D’ailleurs, le PSG ne serait pas l’unique club à en pincer pour l’avant-centre niçois.

Le Borussia Dortmund entre dans la danse pour Amine Gouiri !