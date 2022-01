Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit une terrible nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 14 janvier 2022 à 1h45 par Th.B.

Alors que son nom aurait été évoqué dernièrement dans les bureaux des dirigeants du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Marcus Rashford pourrait finalement prolonger son contrat à Manchester United.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait se retrouver dans l’obligation de dénicher un nouvel attaquant pour combler le vide laissé par l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le10sport.com vous affirmait en août dernier que les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski étaient prises en considération par la direction sportive emmenée par Leonardo et l’ensemble des décideurs du PSG. Cependant, The Times a confié mardi que le nom de Marcus Rashford serait apparu tout en haut de la liste de potentiels successeurs de Mbappé à l’intersaison et que son profil serait particulièrement apprécié par l’entraîneur Mauricio Pochettino. Néanmoins, le PSG devrait essuyer un échec dans ce dossier.

Manchester ferait de la prolongation de Pogba une priorité !