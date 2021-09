Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino proche d'un départ cet été ? Il répond !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h10 par A.D.

A la fin de la dernière saison, Mauricio Pochettino a été annoncé sur le départ, et notamment du côté du Real Madrid et de Tottenham. Alors qu'il n'a pas multiplié les sorties pour démentir les rumeurs cet été, le coach du PSG a mis les choses au clair ce mardi.

Après l'éviction de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a été choisi par la direction du PSG pour prendre les rênes de son équipe première en janvier dernier. Et après seulement quelques mois à la tête du club de la capitale, le nom de l'Argentin a été lié à un départ. En effet, Mauricio Pochettino aurait pu quitter le PSG à la fin de la dernière saison et rejoindre le Real Madrid ou Tottenham, qui ont perdu respectivement José Mourinho et Zinedine Zidane. Et alors qu'il est toujours sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino s'est livré sur son été agité ce mardi.

«J’étais sous contrat avec le PSG»