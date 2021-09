Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel et le PSG se sont livrés un énorme duel cet été !

Publié le 21 septembre 2021 à 17h30 par T.M.

En décembre dernier, le PSG choisissait de se séparer de Thomas Tuchel. Depuis, l’Allemand a très bien rebondi du côté de Chelsea, mais même à Londres, il n’a pas oublié le club de la capitale, qui se sont opposés il y a quelques semaines.

Arrivé à la tête du PSG en 2018, Thomas Tuchel a réussi à faire passer un cap au club de la capitale en brisant le plafond de verre en Ligue des Champions. Avec lui, les Parisiens sont allés jusqu’en finale, même si cela s’est soldé par une défaite contre le Bayern Munich. Un revers qui a coûté cher à l’Allemand. En effet, les joueurs du PSG ont eu du mal étant donné le contexte à se remettre en route après cela. Et face aux mauvais résultats de la première partie de saison, Leonardo a alors pris une décision radicale en décembre dernier, en choisissant de se séparer de Tuchel. Si Mauricio Pochettino lui a succédé au PSG, le natif de Krumbach a lui rebondi du côté de Chelsea et tout se passe pour le mieux du côté de Londres. Malgré ce divorce, Thomas Tuchel n’a toutefois pas vraiment oublié son ancien club, au point d’envisager d’aller y piocher cet été. Et la réciproque semble également vraie.

La guerre entre Tuchel et le PSG sur le mercato !