Mercato - PSG : Pochettino et le Qatar mettent le paquet pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 8 avril 2022 à 15h35

Alors que le PSG fait le forcing en coulisses pour tenter de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé qui arrivera à expiration en juin prochain, la direction du club de la capitale se donne des moyens colossaux pour arriver à ses fins, au même titre que Mauricio Pochettino.

Et si l’histoire était finalement partie pour durer entre Kylian Mbappé et le PSG ? Il y a peu, pourtant, l’attaquant français était promis à un départ libre vers le Real Madrid en fin de saison, et une prolongation de son contrat semblait alors inimaginable. Mais la tendance est finalement en train de s’inverser dans le dossier Mbappé, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les arguments sportifs et financiers avancés par le Qatar sont en train de séduire l’international français ainsi que son entourage. Kylian Mbappé avait d’ailleurs confirmé cette tendance dimanche dernier en zone mixte, après le carton du PSG face à Lorient : « C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleure possible avec ma famille (…) Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! », avait alors indiqué l’ancien joueur de l’AS Monaco. Et le PSG met le paquet pour atteindre cet objectif.

Le Qatar dégaine une offre XXL !

En effet, comme l’a annoncé le journaliste Guilem Balague, les hautes instances du PSG proposeraient à Kylian Mbappé une prime de 150M€ en cas de prolongation de contrat pour deux ans dans la capitale, ainsi qu’un salaire annuel à hauteur de 40M€. Une proposition pour le moins colossale de la part du PSG, qui semble donc plus déterminé que jamais à conserver Mbappé pour la suite de son projet. Et à cet effet, Mauricio Pochettino possède également des arguments purement sportifs…

