Mercato - Barcelone : Un renfort colossal en très bonne voie pour le Barça ?

Publié le 20 mai 2020 à 9h00 par La rédaction

Malgré l’intérêt du Paris-Saint-Germain, Miralem Pjanic se rapprocherait du FC Barcelone de jour en jour. Dans un échange avec Arthur Melo ? Avec Nelson Semedo ? Les dirigeants du club catalan auraient pris une grande décision dans ce dossier !

Le prochain mercato du Paris-Saint-Germain s’annonce très mouvementé. Leonardo souhaiterait renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel en tentant plusieurs coups en Italie (Lorenzo Pellegrini, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali), et Miralem Pjanic fait partie des options étudiées. Ce dernier serait déterminé à rejoindre le Barça , même si Tuttosport avait récemment annoncé qu’une arrivée au Paris-Saint-Germain ne serait pas à écarter. Le club de la capitale pourrait intégrer Mauro Icardi ou encore Leandro Paredes dans la transaction. Mais s’il on en croit les dernières tendances, plus rien ne pourrait empêcher le milieu bosniaque de déposer ses valises au FC Barcelone l’été prochain.

Un transfert d’ores et déjà acté ?