Mercato - PSG : Paris vient de recevoir une offre !

Alexis Brunet

Les dirigeants du PSG veulent recruter plusieurs joueurs lors de ce mercato hivernal. Un défenseur est déjà arrivé, mais un autre élément défensif pourrait arriver en renfort. Un milieu de terrain a aussi été demandé par Luis Enrique. Mais le champion de France pourrait bien se débarrasser de certains joueurs aussi, et une offre pour Hugo Ekitike vient justement d'arriver.

Le PSG a appris une bien mauvaise nouvelle dernièrement. Lors du Trophée des Champions, Milan Skriniar a dû laisser sa place peu après l'heure de jeu à Lucas Beraldo. Par la suite le défenseur a passé des examens, et ils ont révélé une grosse entorse de la cheville gauche. Le Slovaque est donc passé par la case opération, et il sera absent pendant plusieurs mois.

Le PSG va s'activer sur le mercato

Avant la blessure de Milan Skriniar, le PSG avait déjà enrôlé Lucas Beraldo. Le club de la capitale pourrait bien donc être obligé de recruter un autre défenseur central pour pallier cette absence. Dernièrement le nom de Diego Llorente est sorti dans la presse.

Une offre est arrivée pour Ekitike