Mercato - PSG : Paris a un avantage sur Barcelone pour Kessié…

Publié le 2 mars 2022 à 1h15 par La rédaction

En Italie, certains médias affirment que le FC Barcelone a ouvert une discussion concrète avec Franck Kessié pour prendre le PSG de vitesse. Analyse.

Selon les dernières informations du quotidien sportif italien Corriere Dello Sport , le FC Barcelone aurait relancé récemment les discussions avec l’agent de Franck Kessié, Georges Atangana, le joueur milanais étant en fin de contrat en juin prochain. Selon le média italien, le Barça aimerait décrocher au plus vite un accord de principe avec Kessié, et ce afin de prendre de vitesse le PSG, également positionné sur le dossier. Que faut-il en penser ?

Plus de moyens au PSG

A l’analyse, il apparaît plausible et même logique que le FC Barcelone cherche à prendre le PSG de vitesse, se sachant moins armé financièrement que le club de la capitale. Pour autant, Paris est-il réellement menacé par l’offensive du Barça ? Concrètement, non. Si le PSG veut vraiment Kessié, il l’aura, car financièrement la différence est trop grande entre les deux clubs. De plus, l’intérêt du joueur aujourd’hui reste d’attendre un peu pour laisser la pression monter autour du club catalan, et donc les prix.