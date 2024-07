Mercato - PSG - Officiel : Il revient avec des ambitions XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Issu du centre de formation du PSG où il a d’ailleurs évolué en tant que joueur au début des années 2000, Fabrice Abriel a officialisé son grand retour au club en tant qu’entraîneur des féminines. Et l’ancien milieu de terrain, ravi de ce nouveau challenge, ne cache pas son émotion à l’heure de retrouver le PSG.

Le PSG récupère un ancien titi, c’est officiel ! En quête d’un nouvel entraîneur pour son équipe féminine, le club de la capitale a officialisé la nomination de Fabrice Abriel, ancien milieu de terrain passé par l’équipe première entre 2001 et 2002, et qui vient donc succéder à Jocelyn Prêcheur. L’opération a été officialisée lundi par le PSG, et Abriel a accordé son premier entretien au site officiel.

Mercato : Une légende réclame une folie au PSG pour ce transfert https://t.co/zwXFDAvPBo pic.twitter.com/E1EX4m0sC8 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Abriel de retour avec émotion

« Je ressens le sentiment d'avoir traversé beaucoup de choses et aujourd'hui de partir sur une nouvelle feuille blanche. Le métier de l'entraîneur veut aussi que l’on se projette tout de suite dans le travail, même si je sais aussi savourer ce moment qui est solennel, surtout qu’il symbolise mon retour dans ce club. J’y reviens avec un rôle différent. Je ne suis plus joueur, je suis entraîneur maintenant, avec des diplômes dans le sac à dos. Je viens pour faire un bout de chemin ensemble et obtenir les résultats les plus élevés possibles », confie Fabrice Abriel, qui ne cache pas son émotion au moment de revenir au PSG.

« Beaucoup de jeunes ne me connaissent pas... »

Abriel poursuit en affichant ses grandes ambitions pour le PSG : « Naturellement, quand on prend en charge le Paris Saint-Germain, l’objectif est de jouer le haut de tableau, lutter pour le titre toute l'année, remporter la Coupe de France comme la saison passée, et aller le plus loin possible en Champions League. Je dois essayer de faire en sorte que tout le monde soit aligné pour être dans les meilleures dispositions. Et quand les échéances les plus importantes viendront, on aura toutes nos forces avec toute la confiance nécessaire pour aller loin (…) Je pense que vous serez beaucoup à me découvrir parce que beaucoup de jeunes supporters ne me connaissent pas, même s’il y a encore beaucoup d’anciens ! J'espère qu'on pourra vivre ensemble une aventure exceptionnelle sur le plan humain mais aussi sur le plan sportif ». Le ton est donné !