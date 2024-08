Mercato - PSG : Nouvelle bataille avec l’Arabie Saoudite ?

Axel Cornic

Il ne reste qu’une dizaine de jours avant la fin du mercato estival et le Paris Saint-Germain s’est engagé dans un nouveau dossier très chaud. Il s’agit d’Ademola Lookman, attaquant polyvalent de l’Atalanta qui semble avoir été séduit par les approches parisiennes, même s’il pourrait faire l’objet d’une grosse offre venant du Moyen Orient.

S’il ne semble pas vraiment être lié à la récente blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent pour une durée de trois mois, le dossier Ademola Lookman pourrait bien animer la fin du mercato. L’étau semble en effet se resserrer autour de l’attaquant de 26 ans, même si en Italie on assure qu’il n’y aurait toujours pas d’offre concrète de la part du PSG.

Le PSG tente Lookman

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le contact entre le club parisien et Lookman serait survenu il y a quelques jours, juste avant la Supercoupe d’Europe qui a opposé l’Atalanta au Real Madrid. Certains médias italiens parlent d’une piste remontant plutôt à la fin de saison dernière, mais ils s’accordent tous pour dire que les avances du PSG n’auraient pas du tout laissé insensible l’international nigérian.

Pas convoqué par l’Atalanta

Et quelque chose semble bien avoir bougé, puisque Gian Piero Gasperini a décidé de ne pas convoquer Ademola Lookman pour la rencontre de la première journée de Serie A face à Lecce, ce lundi. A en croire Mediaset, c’est le joueur lui-même qui aurait demandé à ne pas être appelé pour des questions liées à son avenir. Mais le PSG ne semble pas du tout être seul sur cette piste !

L’Arabie Saoudite pense également à lui

Plusieurs sources comme le journaliste Fabrizio Romano, assurent que Lookman susciterait l’intérêt de plusieurs clubs saoudiens sans préciser véritablement les noms. Tout le contraire de SPORTS ZONE, qui nous apprend que c’est Al Ahli qui se cacherait entre autres derrière tout ça, avec la volonté de former un trio d’attaque infernal avec le Nigérian, Ivan Toney et Riyad Mahrez. Reste à savoir qui dégainera l’offre la plus convaincante.