Mercato - PSG : Transfert de dernière minute, un joueur peut tout gâcher

Axel Cornic

Révélation de la saison dernière en Serie A, Ademola Lookman pourrait être le prochain coup du mercato estival parisien. La presse italienne nous apprend ce dimanche qu’un contact aurait eu lieu récemment et le Paris Saint-Germain pourrait bien tenter de boucler son transfert, même si l’Atalanta souhaiterait que les négociations aillent très vite.

Les dernières semaines du mercato pourraient être agitées pour le PSG, qui va devoir trouver une solution après la blessure de Gonçalo Ramos. Mais ce dossier n’est vraisemblablement pas le seul ouvert par les Parisiens en ce moment...

Le PSG piste Lookman

La Gazzetta dello Sport nous a en effet annoncé que le PSG aurait contacté Ademola Lookman ainsi que son entourage, juste avant la finale de Supercoupe d’Europe entre son club de l’Atalanta et le Real Madrid. Les dirigeants bergamasques ne seraient pas totalement contre un transfert, mais il faut que tout aille très vite pour qu’ils aient le temps de trouver un remplaçant.

Qui attend de voir ce que fera Koopmeiners

Du côté du joueur, on semble avoir des doutes. D’après les informations du quotidien italien, l’intérêt du PSG ne l’aurait pas du tout laissé insensible, mais Lookman pourrait tout de même faire la sourde oreille pour rester à l’Atalanta. Tout dépendra de son coéquipier et ami Teun Koopmeiners, qui est annoncé tout proche d’un possible transfert à la Juventus.