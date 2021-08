Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier chaud ?

Publié le 18 août 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble bien parti pour quitter le PSG, Layvin Kurzawa est annoncé comme l’une des pistes brûlantes à l’OL. Mais un club étranger pourrait totalement relancer ce feuilleton…

Peter Bosz étant plus que jamais en quête d’un latéral gauche expérimenté à l’OL, la piste menant à Layvin Kurzawa est l’une des plus avancées au sein du club rhodanien. Le défenseur français de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, n’est pas le seul à négocier avec l’OL puisqu’Emerson (27 ans, Chelsea) est l’autre option chaude à l’étude pour Juninho. Et Kurzawa aurait même un autre plan B s’il devait quitter le PSG…

West Ham débarque pour Kurzawa