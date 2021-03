Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le salaire colossal de Mauricio Pochettino !

Publié le 19 mars 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 19 mars 2021 à 8h21

Arrivé sur le banc du PSG cet hiver, Mauricio Pochettino aurait signé un contrat à hauteur de 940 000€ par mois. Ce qui ferait de l'Argentin, le sixième salaire du club parisien.

Pour donner un nouvel élan à son équipe, la direction du PSG a décidé de remercier Thomas Tuchel pendant les fêtes de fin d'année. Après s'être séparé du coach allemand, le club parisien a décidé de faire appel à un ancien de la maison : Mauricio Pochettino. Alors qu'il officiait auparavant en Angleterre du côté de Tottenham, avant d'être remercié fin 2019, le technicien argentin a signé un contrat XXL en s'engageant avec le PSG.

Mauricio Pochettino le 6ème salaire du PSG ?