Mercato - PSG : Neymar a tenté une énorme manœuvre pour le recrutement !

Publié le 19 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a été annoncé avec insistance sur les traces de Sergio Ramos ces derniers jours, Neymar se serait lui-même mêlé du dossier en faisant une promesse inattendue au défenseur espagnol du Real Madrid.

Toujours en quête d’un gros défenseur central de renom pour pallier le départ de Thiago Silva qui a quitté le PSG en fin de contrat cet été, Leonardo a multiplié les pistes ces dernières semaines. Mais la plus récente, et non la moins prestigieuse, mène à Sergio Ramos dont le contrat actuel avec le Real Madrid prendra fin en juin prochain. Ces dernières heures, la presse espagnole a indiqué que l’international espagnol devrait finalement prolonger au sein du club merengue, et pourtant, même une star du PSG aurait milité pour l’arrivée de Ramos…

Neymar aurait promis une prolongation avec Ramos

Comme l’a révélé le journaliste espagnol Alfredo Duro dans l’émission El Chiringuito, Neymar aurait directement pris position dans le dossier Sergio Ramos au PSG. L’attaquant brésilien aurait contacté le défenseur du Real Madrid pour lui expliquer qu’il était disposé à prolonger son contrat dans la capitale s’il le rejoignait l’été prochain. D’ailleurs, Neymar aurait même rajouté à Ramos que Kylian Mbappé suivrait le mouvement et prolongerait également avec le PSG. Mais il semble que son intervention n’ait pas suffi…