Mercato - PSG : Neymar aurait fait une incroyable promesse à Sergio Ramos !

Publié le 18 novembre 2020 à 8h45 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Sergio Ramos aurait reçu un appel de Neymar pour le convaincre de le rejoindre à Paris.

Sous contrat jusqu'en juin prochain au Real Madrid, l'avenir de Sergio Ramos est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, l'international espagnol ne s'est toujours pas mis d'accord avec Florentino Pérez pour signer un nouveau bail. En attendant, la menace d'un départ grandit puisque dès le 1er janvier, Sergio Ramos sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le PSG aurait tenté de s'immiscer dans ce dossier en proposant un contrat énorme au défenseur central du Real Madrid. AS révélait en effet que les Parisiens étaient prêts à offrir 20M€ par an à Sergio Ramos.

Neymar aurait promis à Ramos qu'il prolongerait... avec Mbappé !