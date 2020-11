Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert déjà bouclé en secret ?

Publié le 19 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Alessandro Florenzi devrait être recruté définitivement par Leonardo qui a déjà prévu son achat l’été prochain.

« Mon avenir ? En ce moment, sincèrement je n'y pense pas. Actuellement, mon équipe, c'est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100% au PSG, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra... », indiquait récemment Alessandro Florenzi au micro de RMC Sport sur son avenir incertain, alors que le latéral droit italien est prêté par l’AS Rome au PSG avec une option d’achat. Et si Florenzi affiche dont quelques doutes à ce sujet, Leonardo aurait quant à lui déjà tranché…

Le PSG devrait lever l’option d’achat de Florenzi

Comme l’a annoncé le Corriere dello Sport mercredi, le directeur sportif du PSG songerait d’ores et déjà à lever l’option d’achat disponible auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi, et qui est fixée à 9M€. Un montant largement abordable pour les finances parisiennes, et Leonardo aurait donc déjà prévu en secret de recruter Florenzi à l’été 2021.