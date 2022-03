Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a pris une grande décision…

Publié le 13 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il a logiquement été affecté par l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, Neymar n’envisage pas de quitter le PSG pour autant.

Suite à la défaite du PSG sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), le journaliste Romain Molina n’avait pas manqué de lâcher une bombe sur l’avenir de Neymar : « Le Qatar veut dégager Neymar, il y a deux ans ils voulaient le dégager, c’est périodique », a-t-il indiqué, et ce malgré le contrat du numéro 10 brésilien qui court jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Et malgré le contexte délicat et les spéculations à son sujet, Neymar a quant à lui déjà tranché pour son avenir…

Neymar n’envisage pas de bouger

L’Equipe a annoncé samedi dans ses colonnes que malgré l'élimination du PSG contre le Real Madrid, Neymar n’envisage aucunement de quitter le Parc des Princes, et il reste même très motivé et focalisé sur ses objectifs sportifs, avec notamment l’approche de la prochaine Coupe du monde au Qatar qui se jouera en décembre prochain.