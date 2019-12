Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho fait une annonce fracassante pour Eriksen !

Publié le 26 décembre 2019 à 20h00 par B.C.

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Christian Eriksen arrive en fin de contrat à Tottenham. Alors que son avenir reste incertain, José Mourinho a avoué déjà connaître la décision de son joueur.

Alors que le contrat de Christian Eriksen avec Tottenham prendra fin à l'issue de la saison, Leonardo aurait bien l'intention d'en profiter. Selon les informations de Foot Mercato , le PSG ferait partie des clubs intéressés par l'international danois en vue de la saison prochaine, mais José Mourinho n'a pas dit son dernier mot. Le Special One ferait en effet le forcing en interne afin que son joueur prolonge chez les Spurs. Ce jeudi, Christian Eriksen est entré en jeu lors de la victoire de son club face à Brighton (2-1), l'occasion pour Mourinho d'évoquer la situation du milieu à l'issue de la rencontre.

« Je connais son avenir »