Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah a posé ses conditions, mais…

Publié le 22 octobre 2021 à 1h15 par Th.B.

Étant emballé par l’idée de prolonger son aventure à Liverpool, Mohamed Salah qui serait dans le viseur du PSG, n’apposerait sa signature sur un nouveau contrat chez les Reds qu’à une condition.

Arrivé à Liverpool à l’été 2017, Mohamed Salah (29 ans) a, en l’espace de quatre ans et demi, disputé plus de 200 matchs pour 137 buts inscrits. Et sa forme actuelle est incroyable puisqu’il a inscrit un but à chacun de ses 9 derniers matchs avec Liverpool, toutes compétitions confondues, le seul joueur de l’histoire des Reds à avoir ce succès à son actif. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Salah pourrait cependant être amené à quitter Liverpool l’été prochain s’il n’apposait pas sa signature sur une prolongation d’ici-là. C’est en effet l’information que The Daily Mirror confiait dernièrement. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG qui penserait à l'Égyptien dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Cependant, Jürgen Klopp serait passé à l’action en coulisse en implorant ses dirigeants de trouver un terrain d’entente avec l’international égyptien au sujet d’une prolongation.

Salah voudrait un contrat de trois ans et un salaire adéquat, mais Liverpool ne serait pas emballé…