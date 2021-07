Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo… Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h30 par Th.B.

Le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé dans les prochaines semaines en raison de sa réticence à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et en cas de départ de sa pépite, Paris aurait déjà prévu le coup avec les dossiers Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.

En ce début de mercato estival, le PSG joue sur plusieurs tableaux et s’est déjà montré victorieux sur certains d’entre eux à l’image de Georginio Wijnaldum voulu par le FC Barcelone ou encore Achraf Hakimi, dans le viseur de Chelsea avant qu’il ne signe à Paris. Avec les renforts de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos, le PSG pourrait suivre sur sa lancée grâce aux opérations susceptibles d’être effectuées avec Theo Hernandez et Paul Pogba notamment. Cependant, pour tout recrutement, des ventes devront être menées à bien. À commencer par celle de Kylian Mbappé ? Selon RTL et L’Équipe , le champion du monde tricolore aurait pris la décision de mettre un terme aux discussions avec ses dirigeants au sujet de la prolongation de son contrat qui expirera en juin 2022. Du côté du PSG, on refuse de laisser filer Kylian Mbappé cet été ou lors du suivant comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir au courant du mois de juin. Et afin de l’empêcher de partir pour le Real Madrid ou un autre club intéressé par ses services, Doha sortirait l’artillerie lourde.

Un contrat en or au niveau de celui de Neymar ?

Si on peut retenir une chose de la politique des ventes du PSG depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, c’est que le club parisien est dur en affaires en ce qui concerne le départ de ses chouchous. Et le cas Kylian Mbappé n’est pas une exception. À plusieurs reprises depuis l’été dernier, le président Al-Khelaïfi a expliqué que Mbappé ne quittera jamais le Paris Saint-Germain et cette déclaration semble coller à la volonté des propriétaires parisiens. En effet, selon Marca , le PSG attendrait impatiemment le retour de vacances de Kylian Mbappé afin de reprendre les négociations pour sa prolongation et de lui offrir un contrat en or grâce auquel il serait rémunéré de la même façon que Neymar. Mais cela suffira-t-il à convaincre le Français de rester au PSG alors que le Real Madrid toquerait toujours à la porte ? Rien ne serait sûr à l’instant T. Pour le moment, Mbappé refuserait toujours de prolonger malgré sa bonne relation avec son entraîneur Mauricio Pochettino. De son côté, le Real Madrid resterait aux aguets et prêt à dégainer une offre d’ici le 2 septembre, soit la clôture du marché des transferts. Le PSG travaillerait déjà sur la succession de Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le club parisien.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le viseur du PSG