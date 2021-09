Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... L'énorme pression de Doha pour Mbappé !

Publié le 20 septembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 20 septembre 2021 à 19h33

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Alors que le club de la capitale est parvenu à retenir son numéro 7 malgré les assauts espagnols cet été, le Qatar aurait donné une consigne stricte à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. En effet, les hautes sphères du PSG auraient fait clairement savoir qu'ils voulaient voir Kylian Mbappé rester jusqu'au Mondial 2022 au moins. Ainsi, le Real Madrid craindrait un volte-face de dernier minute du Français.

Tout comme Neymar Junior, Kylian Mbappé est arrivé au PSG à l'été 2017. Alors qu'il a signé un contrat de cinq saisons, le champion du monde français sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas. Et sachant qu'il voudrait signer au Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait d'étendre son bail avec le PSG. Une information qui n'aurait pas échappée au club merengue. En effet, Florentino Pérez aurait tenté de s'offrir les services de Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Dans la dernière semaine du marché, le président du Real Madrid aurait lancé plusieurs salves, une première à hauteur de 160M€ et une seconde de près de 180M€. Malgré tout, le PSG a résisté jusqu'au bout et Kylian Mbappé est finalement resté à Paris cet été. D'ailleurs, Leonardo a fait clairement savoir qu'il n'avait pas apprécié l'attitude du club madrilène, lui reprochant d'avoir attendu la dernière minute pour négocier un transfert de cette envergure.

Le Qatar veut garder la MNM jusqu'au Mondial 2022

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le PSG, Leonardo ne craint pas de le perdre librement et gratuitement à l'été 2022, comme il l'a annoncé clairement à plusieurs reprises. Et d'après les indiscrétions d' AS , il aurait pour mission de conserver le trio Messi-Mbappé-Neymar jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au moins. En effet, les propriétaires du PSG présents à Doha auraient expliqué clairement à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qu'ils ne voulaient pas voir Kylian Mbappé faire ses valises et qu'ils désiraient continuer à jouir de la MNM avant cette compétition phare. Et cette position du Qatar ferait douter le Real Madrid.

Le Real Madrid craint une volte-face pour Kylian Mbappé