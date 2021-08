Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi reçoit un message fort avant ses grands débuts !

Publié le 29 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Lionel Messi pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 avec le PSG face au Stade de Reims. Alors les cadres rémois ont été invité à se prononcer sur l'arrivée du joueur.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG (pour 2 ans et 25M€ annuels, chiffres dévoilés en exclusivité sur le10sport.com ) est un véritable séisme dans le monde de la Ligue 1. Le joueur aux six ballons d'or arrive avec des statistiques dantesques (672 buts en 778 matches avec le FC Barcelone) et un palmarès exceptionnel composé entre autres de 10 Liga, 7 Coupes du Roi et 4 Ligue des Champions.

Reims attend Messi