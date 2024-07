Mercato - PSG : Menace confirmée pour ce transfert à 58M€ !

La rédaction

Même durant l’intersaison, les clubs européens continuent de se faire la guerre. Depuis l’ouverture du marché des transferts, les noms fusent dans tous les sens, notamment au PSG, où un attaquant de haut niveau est attendu après le départ de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, Nico Williams est annoncé dans les viseur des pensionnaires du Parc des Princes. Mais il faudra faire avec la concurrence du FC Barcelone.

Kylian Mbappé officiellement parti, le PSG cherche désormais un remplaçant à l’attaquant Bondynois. Alors que Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen sont annoncés dans le viseur des rouges et bleus, un nouvel élément est cité comme étant suivi par les pensionnaires du Parc des Princes : Nico Williams. Mais pour s’offrir le joueur de l’Athletic Bilbao, il va falloir jouer des coudes, puisqu’un concurrent de taille est aussi dans la course : le FC Barcelone.

PSG : Clash avec Luis Enrique ? Il déballe tout https://t.co/7hnP2NuoCD pic.twitter.com/VMbgIvxqzf — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Joan Laporta confirme la capacité du Barça à s’offrir Nico Williams

Dans un entretien accordé à Catalunya Radio , Joan Laporta a été interrogé sur l’intérêt du FC Barcelone pour Nico Williams. À la question de savoir si il y'a assez d’argent dans les caisses du club pour recruter l’attaquant de 21 ans, le boss de l’écurie catalane a été clair : « Aujourd'hui, oui. C'est le résultat du travail qui a été fait au fil des ans pour en arriver là, nous pouvons nous permettre un recrutement de ce niveau. »

Une très belle saison pour Nico Williams