Mercato : Surprise, le PSG veut boucler deux gros coups

Arnaud De Kanel

Après avoir dépensé 60M€ l'été dernier pour s'offrir Manuel Ugarte, le PSG veut quand même se renforcer au poste de sentinelle durant le mercato estival. Pour cela, les dirigeants aimeraient faire venir Joao Neves ainsi que Joshua Kimmich. En effet, à la surprise générale, le PSG est ouvert à boucler les deux transferts.

Luis Enrique a réclamé du renfort à ses dirigeants. Le mercato estival du PSG est parti fort avec la signature de Matvey Safonov mais tout s'est rapidement calmé. Les rumeurs continuent de filtrer malgré tout, notamment au milieu de terrain où le club de la capitale ne veut pas se contenter d'un seul transfert.

Le PSG et Mbappé en «guerre», tout est révélé en direct ! https://t.co/TSD40gQDYD pic.twitter.com/jlVPRL2TGZ — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Le PSG veut Neves et Kimmich

D'après les informations de Fabrizio Romano, le PSG s'intéresse bel et bien à Joshua Kimmich en plus de Joao Neves. Longtemps considéré comme une alternative au Portugais, le joueur du Bayern Munich serait une piste concrète et sa venue ne dépendrait en aucun cas de celle de Neves. En effet, le journaliste italien affirme que le PSG veut signer les deux milieux cet été.

Benfica ne change pas sa position

Néanmoins, Fabrizio Romano note que le dossier Joshua Kimmich a plus de chances d'aboutir. En effet, le Bayern Munich se montre moins gourmand que Benfica qui réclame toujours 120M€ pour laisser partir Joao Neves.