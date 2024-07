Transferts : Il veut saboter les plans du PSG pour ce crack

Alexis Brunet

Désiré Doué fait partie des joueurs pistés par le PSG cet été. Mais en plus du club de la capitale, le milieu offensif intéresse également bon nombre de clubs anglais. L’entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, aimerait d’ailleurs faire du Rennais sa première recrue de l’été. Chelsea et Manchester United sont également sur le dossier.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est obligé d’envoyer du lourd cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Khvicha Kvaratskhelia est la grande priorité des dirigeants parisiens. Le Géorgien est d’accord pour rejoindre la France, mais le Napoli souhaite garder son joueur. Luis Campos va donc devoir trouver les bons arguments pour essayer de faire céder le président napolitain, Aurelio De Laurentiis.

Désiré Doué plaît au PSG

En plus de recruter des grands attaquants reconnus, le PSG veut continuer à mettre la main sur des jeunes cracks français. Après s’être offert Bradley Barcola l’été dernier, le club de la capitale pourrait cette fois en faire de même avec Désiré Doué. D’après les informations de The Sun , les dirigeants parisiens suivraient attentivement le cas du joueur du Stade Rennais, tout comme Manchester United, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich.

Postecoglou veut s’offrir Désiré Doué