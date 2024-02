Mercato - PSG : Mbappé va faire un heureux à l'étranger !

Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir, en annonçant au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers son départ du Paris Saint-Germain. Un coup dur pour le projet qatari, qui pourra toutefois rebondir grâce à une star de Serie A dont le transfert pourrait faire beaucoup de bruit cet été.

A Paris on se prépare à dire aurevoir à une autre star, seulement quelques mois après Lionel Messi et Neymar. Arrivé en 23017, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG et en aurait informé plusieurs personnes en interne, avec le Real Madrid qui semble déjà l’attendre.

Osimhen, l’élu pour l’après-Mbappé

Mais la question que tout le monde se pose désormais, c’est qui va le remplacer ? Car il faudra frapper au moins un très gros coup pour tourner la page Mbappé et la presse italienne semble avoir le candidat parfait. Il s’agit de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà dans le viseur du PSG.

Le Napoli attend un signe du PSG